В Латвии в ночь на воскресенье, 29 марта, в 3:00 произойдёт переход на летнее время — стрелки часов будут переведены на один час вперёд, свидетельствует ранее опубликованная информация Министерства экономики, пишет ЛЕТА.

Переход на летнее время и обратно в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года «О переходе на летнее время». В свою очередь, в Европейском союзе переход на летнее время установлен директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года, которая определяет единые сроки начала и окончания летнего времени для всех стран ЕС.

Хотя на уровне ЕС велись дискуссии об отмене перевода часов, единое решение пока не принято, поскольку многие государства считают, что для отказа от сезонной смены времени необходимо провести полноценную оценку влияния, включая экономические и другие аспекты. В связи с этим в Латвии по-прежнему действует прежний порядок, установленный правилами Кабинета министров и соответствующий требованиям директивы ЕС.

Летнее время в Латвии впервые было введено в 1981 году. С 1997 года оно действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.