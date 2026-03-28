В последние годы вопросы баланса между работой и личной жизнью становятся все более актуальными, и все чаще поднимается тема четырехдневной рабочей недели.

На этот раз более широкую дискуссию в социальных сетях вызвал пост одного мужчины на платформе Threads, где он предлагает задуматься, возможна ли такая модель в Латвии, пишет LA.LV.

В своей публикации он пишет: "Как вы считаете, реально ли в Латвии перейти на 4-дневную рабочую неделю? Конечно, без снижения зарплаты. Работодатели наверняка будут возражать, но в ряде стран уже есть исследования, эксперименты и испытания, где это работает — люди счастливее и продуктивность не снижается".

Этот вопрос быстро привлек большое внимание и вызвал широкую дискуссию. Идея более короткой рабочей недели многим кажется привлекательной, так как это означало бы больше времени для семьи, отдыха и личных интересов. В то же время она заставляет задуматься, позволит ли рынок труда и экономическая ситуация в Латвии вообще внедрить такие изменения.

В других странах модель четырехдневной рабочей недели уже опробована в различных пилотных проектах. Результаты нередко показывают, что сотрудники становятся более мотивированными, снижается выгорание и даже улучшается качество работы.

В случае Латвии особенно актуален вопрос готовности работодателей. Многие компании могут опасаться снижения продуктивности или дополнительных расходов, тогда как работники надеялись бы на обратное — более эффективную работу и более высокую удовлетворенность жизнью.

Вот что об этом думают люди:

Не в нашей стране. Здесь уже сокращают часы, чтобы экономить средства, но при этом требуют как с 12-часовых смен.

В обозримом будущем это в Латвии невозможно. Уже сейчас от организаций работодателей слышно, что мы непродуктивны. Такое предложение о 4-дневной рабочей неделе на фоне продуктивности было бы как красная тряпка для быка.

Я работала на такой работе, и это была идеальная работа. Зарплата была такая же, как на предыдущей работе с 5-дневной неделей.

Чтобы это работало, нужны достаточно большие и стабильные коллективы с низкой текучестью кадров. В ситуациях, когда какой-то сотрудник не выходит на работу из-за болезни или других причин, график 5/2 часто превращается в 6/1 или 7/1. К тому же этот один выходной день нередко не является полноценным отдыхом, а скорее формальным компромиссом: "ладно, дадим выходной, иначе нельзя", а не настоящей заботой об отдыхе сотрудника. Устойчивость очень важна как для государства, так и для компаний.

Лично у меня продуктивность только выросла бы, потому что я бы лучше отдыхала.

Точно! По-моему, во многих местах, включая визиты к врачам, обследования и консультации, это бы улучшилось. Тогда хватило бы сходить на 1–2 консультации, осмотры, где отдохнувшие врачи сделали бы все лучше, чем сейчас, когда приходится ходить по 10 раз до результата, потому что многое упускают, не вникают, нет времени, устали… моя боль. Но по-человечески я их понимаю. Возможно, в целом мы бы тогда меньше болели.

Отличная идея вместе с идеей правительства платить меньше за сверхурочные и праздничные дни. Ожидается естественный отбор, если такой режим введут у пожарных, в аэропорту, в неотложной помощи, больницах и т.п.

Если уменьшить количество рабочих дней, продуктивность не снизится — это значит, что конкретные работники филонят… Нужно сокращать ставки и свободных устраивать в других местах.

Будут филонить в другом месте, и ничего не изменится.

Да, на 100% — в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и строительстве в летний сезон четырехдневная рабочая неделя за ту же зарплату.

Сменами это возможно. В строительстве большие проблемы с продуктивностью из-за плохо разработанных проектов. В Великобритании видно, как все точно спланировано — могут построить без задержек. В Латвии такого не видно.

С приходом ИИ, возможно, когда-нибудь в будущем это станет возможным. Вчера я полностью новый инструмент автоматизации настроила за несколько минут благодаря шагам от ИИ по тому, что делать и как решать проблемы. Раньше мне понадобился бы полдня, чтобы понять, как этот инструмент работает и как решать проблемы.

У нас продуктивность низкая. Именно из-за систем компаний — поэтому одному человеку приходится работать больше, чтобы был доход у компании. Это можно сделать в отдельных компаниях, если они работают над системой. В государственных учреждениях, если бы избавились от "бессмысленных задач", то есть бюрократического "нонсенса", тогда это вполне возможно.

Да, особенно в таких государственных структурах, как школы, больницы или ГПСС.

Государственные структуры — это не только школы, больницы и ГПСС.

В компании, где я работаю, в летний период действует 4-дневная рабочая неделя. Все успевают сделать, и все довольны.

Есть профессии/специальности, где это невозможно. Плюс тот факт, что полная ставка будет означать меньше часов (144 часа за 20 рабочих дней вместо 160), и планируется снизить оплату сверхурочных — это довольно ощутимо повлияет на зарплаты тех, кому сокращение рабочего времени при той же оплате невозможно из-за специфики профессии.

Есть отрасли, где это невозможно.

Я работала в месте, где с 5 дней по 8 часов перешли на 4 дня по 10 часов. Определенно отдала предпочтение 4 дням!

