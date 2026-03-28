В Латвии у 11% жителей отсутствуют ежемесячные расходы на медицинские услуги, сообщили агентству ЛЕТА в банке "Citadele" со ссылкой на данные проведённого опроса, пишет ЛЕТА.

Чаще такой ответ в опросе давали мужчины и молодёжь — жители в возрасте от 19 до 29 лет, однако также 6% жителей старше 60 лет указали, что обходятся без ежемесячных трат на медицину.

Также опрос показал, что чаще более 100 евро в месяц на здоровье тратят жители сельской местности — 22%, тогда как среди городских жителей эту сумму превышают около 15%.

Сумму от 201 до 400 евро на медицинские расходы чаще всего указывали жители с наименьшими совокупными доходами домохозяйства — 13%. Авторы опроса допускают, что это могут быть неработающие жители с более серьёзными проблемами со здоровьем, которым с медицинскими расходами помогают родственники или государство.

Подавляющее большинство — 73% жителей — тратят на медицину до 100 евро в месяц, свидетельствуют данные опроса. Хотя эта сумма является самой распространённой во всех группах населения, немного чаще её указывали респонденты в возрасте от 40 до 49 лет и те, кто живёт вдвоём.

Поскольку ежемесячные расходы до 100 евро примерно одинаково часто указывали и группы с низкими доходами, существует вероятность, что для части людей этой суммы недостаточно для качественного и полноценного медицинского обслуживания, отметила руководитель по клиентскому опыту банка "Citadele" в странах Балтии Гинта Земгале.

Она пояснила, что у молодёжи может не быть необходимости в регулярных медицинских расходах, поскольку в этом возрасте здоровье чаще всего хорошее. В свою очередь, мужчины в Латвии болеют не реже — они просто чаще, чем женщины, отрицают необходимость в лекарствах или другой медицинской помощи.

"Однако другие показатели опроса заставляют думать, что у большей части общества, указавшей, что не тратит на здоровье, скорее всего, не хватает на это средств — это часть пенсионеров, а также неработающие и самозанятые", — отметила Земгале.

Опрос жителей банк совместно с исследовательским агентством "Norstat Latvija" провёл в январе 2026 года, опросив онлайн более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.