Местами в западных и центральных районах Латвии ночью и в воскресенье ожидается небольшой дождь, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ночью на западе и в центральной частях страны небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь, тогда как на востоке сохранится переменная облачность и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах образуется дымка. Температура воздуха ночью понизится до -2..+2 градусов.

В воскресенье на западе страны сохранится облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Также и на востоке облака временами будут закрывать солнце, однако осадки не ожидаются. Ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +10..+15 градусов, а на побережье и в западной части страны — не выше +4..+9 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +1..+2 градусов. Днём погода в основном будет солнечной, временами небо будут закрывать облака. Осадки не ожидаются. Ветер сохранится слабым, а максимальная температура воздуха в столице в воскресенье составит около +10 градусов.