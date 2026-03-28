Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода разделит Латвию на сухой восток и дождливый запад

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода разделит Латвию на сухой восток и дождливый запад

Местами в западных и центральных районах Латвии ночью и в воскресенье ожидается небольшой дождь, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ночью на западе и в центральной частях страны небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь, тогда как на востоке сохранится переменная облачность и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах образуется дымка. Температура воздуха ночью понизится до -2..+2 градусов.

В воскресенье на западе страны сохранится облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Также и на востоке облака временами будут закрывать солнце, однако осадки не ожидаются. Ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +10..+15 градусов, а на побережье и в западной части страны — не выше +4..+9 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +1..+2 градусов. Днём погода в основном будет солнечной, временами небо будут закрывать облака. Осадки не ожидаются. Ветер сохранится слабым, а максимальная температура воздуха в столице в воскресенье составит около +10 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео