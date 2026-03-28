На всех пунктах пересечения границы на востоке Латвии будут установлены автоматически выдвигаемые дорожные барьеры для остановки злонамеренных нарушителей, сообщил агентству ЛЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в настоящее время продвигается проект по укреплению и развитию пограничных пунктов, предусматривающий внедрение технических средств для блокировки движения транспортных средств. Проект предполагает установку под дорожным покрытием металлических столбов — боллардов, которые при нажатии кнопки автоматически выдвигаются, делая невозможным дальнейшее движение автомобиля.

Ведущим предприятием проекта является ГАО "Государственные недвижимые имущества", в настоящее время проходит процедура закупки.

Комментируя случай, когда на прошлой неделе на пограничном пункте Терехова гражданин Таджикистана на автомобиле "Lexus" на высокой скорости, повредив два шлагбаума, незаконно пересёк государственную границу, Пуятс отметил, что действия пограничников также будут оценены, однако преследование было начато незамедлительно, и с привлечением дополнительных сил нарушитель был задержан.

"Разумеется, если нарушитель движется на огромной скорости, требуется определённое время для его задержания," — подчеркнул Пуятс.

Чтобы предотвратить выезд автомобиля без контроля и остановить его, пограничники применили устройство для остановки транспортных средств "ёж", однако водитель проигнорировал требования и избежал попытки остановки.

Пограничники немедленно начали поисковые мероприятия с привлечением личного состава и авиации, а также в сотрудничестве с Государственной полицией. В результате поисков в Иснаудской волости Лудзенского края сотрудники полиции остановили разыскиваемый автомобиль.

Пограничники начали уголовный процесс по факту умышленного незаконного пересечения государственной внешней границы с использованием транспортного средства.

Также в отношении лица начато административное производство за нарушение режима пограничного пункта и ещё одно административное дело по закону об административных наказаниях за правонарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.