Суббота будет солнечной и сухой, однако местами небо закроют облака, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +10…+15 градусов, а на побережье и в Курземе будет прохладнее — там +5…+10 градусов.

В Риге погода будет преимущественно солнечной, но временами небо также будут затягивать облака. Осадки не ожидаются. Ветер продолжит дуть слабо, а воздух прогреется до +9…+11 градусов.