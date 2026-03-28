В леса Латвии в этом году высадят 32 миллиона саженцев 1 306

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В леса Латвии в этом году высадят 32 миллиона саженцев
ФОТО: LETA

АО "Latvijas valsts meži" (LVM / Латвийские государственные леса) в этом сезоне планирует восстановить леса на площади 14 000 гектаров, высадив 32 миллиона выращенных в питомниках компании саженцев лесных деревьев, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

В компании отметили, что с посадкой первых еловых саженцев в Тукумском крае LVM начинает сезон восстановления лесов, который продлится до середины июня.

LVM поясняет, что на площади 12 000 гектаров лес будет восстановлен путём посадки и посева с использованием ручных инструментов, а на 2000 гектарах — механизированным способом.

В компании также сообщили, что в настоящее время погодные условия подходят для восстановления леса при посадке вручную. Почва оттаяла, а влага, впитавшаяся в неё при таянии снега, благоприятно влияет на приживаемость высаженных деревьев.

В LVM отмечают, что в таких условиях лучше всего высаживать деревья с открытой корневой системой — саженцы с оголёнными корнями, а позже, когда весну сменят более тёплые и сухие условия, следует высаживать контейнерные саженцы.

Одновременно механизированной посадкой в этом году планируется восстановить леса на площади 1700 гектаров. Эти работы будут поручены 13 единицам техники — экскаваторам, оснащённым специальными посадочными головками.

Сразу после Пасхи LVM планирует начать также механизированный посев. Работы планируется выполнить за 45 дней, засеяв около 100 килограммов семян сосны. Посев будет проведён в регионах Восточной Видземе, Северной Латгале, Южной Латгале, Средней Даугавы и Западной Видземе на общей площади 300 гектаров.

По предварительным данным, в 2025 году оборот LVM составил 604,564 млн евро, что на 3,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 36,1% — до 204,319 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1999 году, её основной капитал составляет 525,989 млн евро. LVM управляет государственными лесными землями. Единственным владельцем компании является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.

