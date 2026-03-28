Управляющая компания в последнее время всё чаще получает заявки от жителей на ремонт крыш или дымоходов в небольших жилых домах. При этом выявлена проблема — на крышах установлены или к дымоходам прикреплены антенны, которые мешают проведению работ.

«К сожалению, приходится признать, что чаще всего антенны на крышах установлены по личной инициативе отдельных жителей без согласования с "Rēzeknes namsaimnieks" и другими собственниками квартир. Кроме того, многие из этих антенн уже давно не работают, но по-прежнему находятся на крыше», — прокомментировала руководитель предприятия Юна Константинова, призвав владельцев антенн урегулировать этот вопрос.

Если антенна всё ещё используется, её владельцу необходимо получить согласие других собственников квартир путём голосования, чтобы она могла находиться на крыше. Крыша и дымоход являются общей собственностью, поэтому без согласования недопустимы любые действия, влияющие на конструкции, подчёркивают в компании.

Если антенна больше не используется, "Rēzeknes namsaimnieks" призывает владельцев ответственно отнестись и убрать ненужные конструкции с крыши или дымохода.

Если антенны мешают ремонтным работам и их владельцы в установленный срок не согласуют, не переместят или не демонтируют их, "Rēzeknes namsaimnieks" сделает это своими силами, а расходы будут покрыты из накопительного фонда дома.

«Надеемся, что жители, которые когда-то установили антенны на крыше без согласования с соседями и управляющей компанией, отнесутся ответственно. Несправедливо, чтобы все жильцы дома платили за чьи-то несогласованные действия, особенно если это задерживает или мешает необходимым ремонтным работам», — подчеркнула Константинова.

Согласно данным "Firmas.lv", оборот муниципального предприятия Резекне "Rēzeknes namsaimnieks" в прошлом году составил почти 3 млн евро, а убытки достигли 93 700 евро.