Прошёл ровно месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал беспрецедентный рост цен на топливо. Особенно резко подорожало дизельное топливо — за месяц его цена выросла более чем на 30%.

С момента начала роста цен прошёл месяц, и психологическую отметку в два евро за литр дизельное топливо превышает уже около недели, сообщают Новости ТВ3.

На одной из автозаправок в Риге журналисты пообщались с несколькими автоинструкторами. Они признают, что заправлять бак стало значительно дороже, однако с этим приходится мириться — по крайней мере пока их привычки не изменились, поскольку автомобиль необходим как для работы, так и для повседневной жизни.

"Ну, плохо, что тут скажешь. У нас нет выбора. Заправляться всё равно нужно", — говорит водитель Моника.

На вопрос, изменились ли её привычки в повседневной езде, она отвечает отрицательно: "Не особо. Может быть, если цена поднимется до трёх евро, тогда начну задумываться. Единственное, что изменится — начинается мотосезон, буду больше ездить на мотоцикле. (TV3: Потому что выгоднее?) Гораздо выгоднее. Во-первых, бензин дешевле. Впервые в жизни вижу такое".

Водитель Янис также не меняет своих привычек:

"Честно — не меняю. Куда нужно, туда и еду. Конечно, чувствуется, что стало дороже. Но ничего не меняю. У меня нет выбора — такая работа. Какая разница, залью я на 20 евро — завтра всё равно заправлюсь. Если бы только до работы и обратно — может, подумал бы, а так просто чувствую, что дороже, но всё равно заправляюсь".

Один из крупнейших розничных продавцов топлива, компания "Circle K Latvia", отмечает, что тенденции различаются в зависимости от типа топлива. На рынке бензина, где рост цен был менее резким, существенных изменений не наблюдается. В то же время в сегменте дизеля всё заметнее тенденция — водители реже заправляются в будние дни.

"Мы видим, что люди чаще пользуются скидками в выходные. Они смещают покупку топлива с рабочих дней на выходные, но заметного снижения потребления пока нет, потому что требуется более длительный период наблюдения. В среднем клиент заправляется два раза в месяц, поэтому для оценки кардинальных изменений нужно больше времени", — рассказал руководитель топливной категории "Circle K Latvia" Гатис Титов.

Кроме того, на мартовскую статистику влияет и тот факт, что в начале роста цен многие начали запасаться топливом.

"В начале марта была выраженная паника — люди использовали любую возможность и заполняли бак “до краёв”", — отметил Титов.

Другие крупные топливные компании в Латвии отказались комментировать ситуацию, сославшись на занятость или отсутствие обобщённых данных за март.

В Ассоциации торговцев топливом также подтверждают, что статистика ещё не подведена. При этом там отмечают, что прогнозировать дальнейшее движение цен крайне сложно из-за нестабильности рынка — на него может повлиять даже сообщение политика в социальных сетях.

"Мы не знаем, что произойдёт завтра или даже в ближайшие часы на Ближнем Востоке и как отреагируют биржи. На этой неделе колебания менее резкие, поэтому рост цен на заправках немного замедлился, но в целом тенденция остаётся высокой", — признала руководитель Ассоциации торговцев топливом Латвии Иева Лигере.

В то же время изменения в поведении водителей можно оценить и по интенсивности движения. Данные Latvijas valsts ceļi по самой загруженной автомагистрали страны — Юрмальскому шоссе — показывают, что по сравнению с началом марта интенсивность движения немного выросла.