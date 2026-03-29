Граждане ЛР и "в перерывах" между выборами пытаются влиять на политическую ситуацию и выражать свою волю - прежде всего, в законотворчестве. Особенно активно это проявляется на портале народных инициатив manabalss.lv, где латвийцы подписываются в поддержку того или иного законопроекта.

Так недавно за короткий срок более 17 тысяч подписей было собрано под инициативой о праве жителей выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне. Однако Сейм уже поспешил это "опасное" предложение отклонить.

Судя по всему, ту же участь ожидает и инициатива против планов парламента сократить размер доплат за сверхурочные и праздничные дни. Против сокращения доплат высказались более 23 тысяч граждан ЛР.

Совсем скоро рубеж в 10 тысяч подписей преодолеет и инициатива о более справедливом налоге на эксплуатацию транспортного средства. Речь идет о старой идее - налог включен в стоимость топлива и таким образом действует принцип: кто больше ездит, тот больше и платит. Напомним: чтобы предложение "от народа" рассматривалось парламентом, оно должно собрать не менее 10 тысяч подписей совершеннолетних граждан ЛР.

Если посмотреть на совсем новые инициативы "от народа", то внимания заслуживает предложение... за честные фоторадары. Суть идеи в том, чтобы полиция "не прятала" переносные фоторадары или нетрафарированные машины, оборудованные фоторадарами, а информировала публично автоводителей о месте расположения этих средств контроля скорости. Если, конечно, цель - предотвратить ДТП и сделать дороги более безопасными, а не просто пополнить казну.