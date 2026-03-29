Латвия снова перевела стрелки часов

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия снова перевела стрелки часов
ФОТО: Unsplash

В ночь на воскресенье в Латвии состоялся переход на летнее время, когда стрелки часов были переведены на час вперед.

Летнее время будет действовать до 25 октября.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство выразило мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии по этому предложению еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.

Правительство Латвии ранее заявило, что государство в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов.

