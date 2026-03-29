Синоптики предупредили о погоде в начале недели в Латвии 0 1371

Наша Латвия
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики предупредили о погоде в начале недели в Латвии
ФОТО: LETA

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами во второй половине дня возможен дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Температура воздуха понизится до -2...+2 градусов.

Днем будет облачно, местами выглянет солнце. Во второй половине дня в центральных и восточных регионах страны пройдут дожди. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до +9...+12 градусов, на побережье - до +4...+8 градусов.

В Риге ночь пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит около +1...+2 градуса. В течение дня облачность увеличится, а во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха в столице составит около +10 градусов.

