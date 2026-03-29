Столицу притормозили: что скрывается за новыми правилами 2 3644

Дата публикации: 29.03.2026
Столичный магистрат продолжил снижать скорость движения транспорта целыми островами и околотками.

«Меньше скорость – больше ям»

Ограничения в 30 км/ч недавно введены на Кипсале, в Иманте, Зиепниеккалнсе и Шкиротаве. Как поясняется пресс-службой, «чтобы улучшить безопасность движения и приноровить скорость движения к существующей уличной инфраструктуре».

Что касается уличной инфраструктуры, то в указанных микрорайонах она не переживала никаких изменений в течение многих десятилетий. Да, улицы узкие, но и машины тоже шире не стали. Появилось больше велосипедистов, это факт.

Стало ли больше пешеходов? Наверное, да – от бедности, нет денег на билеты, да и автобус ходит раз в час в час пик. А с 1999 года в течение пятнадцати лет вообще на остров Кипсала даже автобус не ходил. Все как могли, так и добирались. В большинстве случаев – не пешком, а на машинах. И вот теперь машинам и автобусу снижают скорость. Во многих местах Кипсалы она и так уже снижена до 20 км/ч – там, где нет тротуаров были установлены знаки «жилая зона».

Так что, дорогие жители, будете по делам выезжать пораньше. Что касается упомянутых районов, то, вероятно, это действительно поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий. Если они там вообще были. Про дорожные происшествия на многих улицах этих районов даже читать не приходилось. А «черными пунктами» в 2024 году в Риге были Яунциема гатве, Даугавгривское шоссе, улицы Силикату и Стурманю.

Автор - Вадим Фальков
