"Европейские политики поставили перед собой амбициозные долгосрочные цели: сократить смертность на дорогах вдвое к 2030 году и приблизиться к нулевой смертности к 2050 году. Однако, исходя из текущих тенденций, достижение этих целей требует ускорения как в политике, так и в поведении", - комментирует Euronews данные Еврокомиссии.

Согласно последним данным, опубликованным Европейской комиссией, в 2024 году на дорогах ЕС погибло около 19 940 человек. Латвия - на 4-м месте в ЕС по числу смертей в ДТП на миллион жителей.

Опасное село

Сельские дороги остаются самым опасным сегментом дорожной сети, на который приходится большинство смертей. В 2024 году более половины всех смертельных случаев - около 10 600 - произошли за пределами городов.

Такие факторы, как более высокая средняя скорость, менее безопасная инфраструктура и более длительное время реагирования на чрезвычайные ситуации, способствовали повышению уровня риска в этих регионах.

Городская среда представляет собой другую, но не менее сложную проблему с точки зрения безопасности. Хотя общая скорость движения ниже, в городах все больше участников дорожного движения подвергается опасности.

Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты вместе составляют все большую долю погибших в дорожных происшествиях. В 2024 году среди погибших было более 2500 пешеходов, более 1000 велосипедистов и около 1360 мотоциклистов.

Неравномерный прогресс

Между странами ЕС сохраняются значительные различия. Северные и западноевропейские страны, такие как Швеция, Дания и Люксембург, демонстрируют одни из самых низких показателей смертности на дорогах в мире.

В таких странах, как Болгария, Румыния и Польша, показатели смертности остаются значительно выше - в некоторых случаях до четырех раз выше, чем в самых безопасных странах.

В Латвии в 2024 году зафиксировано 63 смерти на дорогах на миллион жителей, что ставит страну на четвертое место в ЕС после Болгарии (70), Румынии (67) и Хорватии (65).

Однако не все так плохо, если посмотреть на эти данные в мировом разрезе. В среднем в мире зарегистрировано 174 смерти на дорогах на миллион жителей за год.