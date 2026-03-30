Как известно, с этого месяца можно подавать в Службу госдоходов декларацию о доходах за минувший год. Известный экономист Евгения Зайцева в разговоре с bb.lv обратила внимание на одну важную особенность, связанную с возвратом переплаченного налога:

«С 1 января 2025 года правительство повысило необлагаемый минимум пенсионеров с 500 евро до 1000 евро в месяц – в результате пенсионеры почти лишились возможности получить возврат подоходного налога с населения за своим расходы на посещения врачей… Почему так? – Да, просто пенсии маленькие и налог с них в 2025 году не платился. Ну, а возврат подоходного налога возможен только тогда, когда он в течение года платится. Пример, в 2024 году пенсионер на бумаге получал пенсию в 700 евро, из них на руки – 660 евро. В 2024 году расчет налога с пенсии выглядел так: • брутто-сумма пенсии (на бумаге) = 700 евро • минус необлагаемый минимум = -500 евро • сумма пенсии, с которой рассчитывается налог = 200 евро • сумма налога 20 % (200 х 0,20) = 40 евро • нетто-сумма пенсии (сумма на руки) = 660 евро. В 2025 году ситуация изменилась, после индексации пенсия увеличилась до 720 евро, но налог с нее не уплачивается: • брутто-сумма пенсии (на бумаге) = 720 евро • минус необлагаемый минимум = -1000 евро • сумма пенсии, с которой рассчитывается налог = -280 евро • сумма налога 25,5 % (0 х 0,255) = 0 евро • нетто-сумма пенсии (сумма на руки) = 720 евро. Что же делать? Ведь расходы на врачей и медицинские манипуляции никуда не делись! – Использовать норму закона о подоходном налоге с населения, которая предусматривает право подавать суммы расходов на медицину для возврата налога не только самому человеку, но и его ближайшим родственникам. Закон говорит о вертикали – до 3-ей ступени родства. То есть человек может в свое годовой декларации о доходах показать медицинские и другие оправданные расходы не только на себя, но и своих родителей, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, своих детей, своих внуков и правнуков, а также – супруга или супруги. Но это родство должно быть задокументировано. Если мужчина и женщина живут вмести, но брак не оформлен, то для налоговой системы супругами они не являются, даже если у них есть общие дети. И если отец на записан в метрике (свидетельстве о рождении ребенка), то он также не имеет право подать запрос на возврат налога за своего ребенка, так этот факт не задокументирован. Таким образом, пенсионеры и по итогам 2025 года смогут получить возврат подоходного налога с населения, но не напрямую, а опосредованно – через детей или внуков. При этом хочу обратить внимание, что закон устанавливает лимит годовой суммы признаваемых оправданных расходов (attaisnotie izdevumi) – 600 евро на одного человека в год. То есть 600 евро по расходам самого человека, 600 евро на ребенка, 600 евро на отца, 600 евро на мать и т.д. Список оправданных расходов по-прежнему включает – • расходы на медицину, • медицинская страховка, компенсирующая часть расходов на врачей, • расходы на образование, получение профессии, • расходы на оплату детских кружков по интересам, • пожертвования бюджетным организациям, благотворительным организациям и партиям. Все эти расходы должны быть подтверждены платежными документами. Так при регулярной оплату кружка за ребенка не нужно прикладывать 12 платежных поручений, достаточно сделать одну банковскую выписку с фильтром на все платежи за кружок за год. Если сумма оправданных расходов за год превысила лимит в 600 евро, то остаток суммы (превышение лимита) налоговая система переносит на следующий год. Этот перерасход лимита учитывается в течение трех последующих лет. Например, в 2024 году на лечение зубов было потрачено 1000 евро, то 600 евро будет учтено для возврата налога за 2024 год (600 х 20 % = 120 евро). Остаток 400 евро будет учтено в 2025 году, если текущие расходы 2025 года не превысят лимит. Например, в 2025 году потрачено не лечение только 50 евро, а с учетом перерасхода лимита 2024 года, в 2025 году налог будет возвращен с 450 евро (450 х 25,5 % = 114,75 евро). Перерасход лимита оправданных расходов налоговая система ведет отдельно по каждому человеку и в декларации того человека, который подал документы на эти расходы. Если все семейные расходы до сих пор подавались в декларации мужа, то и перерасход лимита по расходам на жены также будет учтен в декларации мужа. И вот тут у пенсионеров по итогам 2025 года возникает проблема! В нашем первом примере пенсионер за 2024 год сам подавал годовую декларацию о доходах по своим медицинским затратам, и там у него мог образоваться перерасход лимита, который на него можно использовать при сдаче декларации за 2025 год. НО необлагаемый минимум пенсионера повышен и налог с его пенсии в течение года не взымался, а следовательно, и возвращать нечего.

Что делать? Неужели все потеряно? – Нет. Этот перерасход лимита пенсионера, оставшийся в его годовой декларации за 2024 год можно и нужно перенести в годовую декларацию супруга, если тот платил налог, одного из детей или даже внуков.

Вопрос как это сделать? Нужно обращаться в налоговую инспекцию через систему ЭДС (EDS – электронная система декларирования). Надо зайти в аккаунт самого пенсионера в ЭДС и написать от него письмо налоговой инспекции с просьбой перенести неиспользованную сумму оправданных расходов с данного человека на другого человек, указав в письме - имя, фамилию, персональный код и степень родства того человека, на которого нужно перенести данные. В течение 3-7 дней налоговая инспекция выполнит запрос и можно сдавать годовую декларацию о доходах за 2025 год.

Успехов! И помните, что у нас, как налогоплательщиков, есть не только обязанность платить налоги, но и право на их возврат…»