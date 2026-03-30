На подъездной дороге к карьеру Яньупе в Олайнском крае из-за миграции жаб введены ограничения движения — установлен дорожный знак «Въезд запрещён», сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении края.

Самоуправление Олайнского края призывает жителей с пониманием отнестись к введённым ограничениям, по возможности не использовать этот маршрут и выбирать альтернативные пути передвижения.

Как сообщалось ранее, Управление охраны природы (УОП) призывает добровольцев участвовать в кампании по спасению жаб. Жаба — медленно передвигающееся животное, и её выживаемость из года в год снижается не только из-за исчезновения подходящих мест обитания, но и из-за интенсивного дорожного движения.

Поэтому УОП призывает как опытных, так и новых добровольцев заранее записываться на участие в кампании «Миссия — жаба. Спаси принца!» и помогать амфибиям безопасно пересекать дороги.

Основная задача добровольцев в период активной миграции — обследовать выбранный участок и переносить жаб через дорогу. Для этого требуется простое снаряжение — чистые перчатки, чистое ведро или другой контейнер, в вечернее время — фонарь и светоотражающий жилет.

УОП подчёркивает, что спасательная работа несложная, но ответственная и требует соблюдения правил безопасности вблизи дорог, а также бережного отношения к амфибиям.

Кампания не только способствует выживанию популяции жаб в Латвии, но и помогает собирать данные для общественного мониторинга. Для оценки состояния популяции важно накапливать данные о количестве спасённых и погибших жаб, отмечают в УОП.

Миграция амфибий в Латвии обычно начинается, когда температура воздуха достигает не менее +5 градусов и устанавливается влажная, дождливая погода.

Участие добровольцев в этой кампании крайне важно, поскольку без помощи людей многие амфибии не смогут добраться до мест размножения.

Обыкновенная жаба проводит зиму в лесах, парках и сельских усадьбах, а весной направляется к водоёмам для размножения. Поскольку во многих местах исторические маршруты миграции этих животных пересекаются с автомобильными дорогами, их переход становится самым опасным этапом жизненного цикла.

Жабы являются важной частью экосистемы — они помогают регулировать численность насекомых, моллюсков и других беспозвоночных, а также служат пищей для многих хищников. Снижение их численности может повлиять на природный баланс и биологическое разнообразие.