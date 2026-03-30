Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тяжёлые пролежни и истощение: после смерти молодой женщины в центре соцухода дело дошло до прокуратуры 1 1210

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2026
LETA
Изображение к статье: Тяжёлые пролежни и истощение: после смерти молодой женщины в центре соцухода дело дошло до прокуратуры
ФОТО: Unsplash

После смерти 24-летней женщины в центре социального ухода "Atsaucība" прокуратура начала уголовный процесс, сообщают общественные СМИ.

Пока причиной ее смерти считается онкологическое заболевание. В рамках уголовного процесса будет проверяться, получала ли женщина надлежащий уход. В обстоятельствах ее жизни были все предпосылки для возможных нарушений прав пациента - у нее были когнитивные нарушения и не было родственников, которые могли бы за нее заступиться.

24-летняя женщина попала в центр социального ухода "Atsaucība" летом 2025 года. Позже у нее выявили онкологическое заболевание. Врачи постановили, что оперировать уже поздно, и назначили паллиативный уход. Сейчас учреждения проверяют, какой уход оказывался женщине в последние месяцы ее жизни. Во-первых, у нее был крайне низкий вес, что свидетельствует о недостаточном питании. Во-вторых, у нее были пролежни - уже с признаками гангрены. При этом все это происходило при, казалось бы, постоянном медицинском наблюдении.

Инспекция здравоохранения запросила документацию во всех медицинских учреждениях, где лечилась женщина, и планирует провести проверку в центре. Министерство благосостояния также проведет в центре проверку, результаты которой станут известны в течение месяца. Этот случай привлек внимание и Министерства здравоохранения.

"Важно понять, был ли это единичный случай или речь идет о системной проблеме", - отметила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Проверку в центре провели и эксперты Бюро омбудсмена. "Этот случай попал в поле зрения нашего учреждения, и мы выехали на место. Вместе с нами был врач-эксперт. Мы выявили ряд несоответствий требованиям нормативных актов", - заявила омбудсмен Карина Палкова. Бюро омбудсмена проинформировало об этом случае прокуратуру, которая возбудила уголовное дело и назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти женщины.

Читайте нас также:
#здравоохранение #прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
1
6

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео