В минувшем году была запущена реформа цен на рецептурные медикаменты. Сегодня правительство рассмотрело информационный доклад об эффективности новой модели наценки на рецептурные лекарства и возможностях ее дальнейшего совершенствования.

"Анализ данных подтверждает: с момента введения модели на 1 января 2025 года личные расходы населения на рецептурные лекарства в целом снизились", - утверждается в докладе минздрава.

Новая модель наценки является частью более широких мер по доступности лекарств, одобренных правительством 16 января 2024 года. Они реализованы по четырем направлениям: ценообразование на лекарства, система компенсации, равная доступность и информация, а также развитие фармацевтической заботы.

В докладе делается вывод, что изменение модели наценки на лекарства принесло реальную пользу пациентам, особенно тем жителям, которые ежедневно принимают несколько медикаментов. Одновременно разработаны предложения по дальнейшему развитию модели, направленные на долгосрочное укрепление доступности рецептурных лекарств, непрерывности снабжения лекарствами и совершенствование распределения затрат между вовлеченными сторонами.

«Мы сделали то, чего ждали пациенты годами – сломали механизм, который сделал лекарства необоснованно дорогими и сегодняшние данные это явно доказывают: цены на лекарства для большинства рецептов снизились, и люди платят за лечение меньше. И хотя на пути к достигнутому у нас были очень острые дискуссии, против меня лично даже направлены угрозы — сегодня мы видим, что в результате целенаправленных действий и сотрудничества министерства, фармацевтов и предпринимателей выиграл именно пациент. Наша задача продолжать работать над внедренной моделью, укреплять ее и совершенствовать, чтобы продолжать сокращать расходы населения на медикаменты", - утверждает глава минздрава Хосам Абу Мери.

Сейчас в Латвийском регистре лекарств 3635 рецептурных лекарств с декларированной ценой производителя. Если сравнить максимально допустимую цену аптеки 2 февраля 2026 года с ценой на 31 декабря 2024 года, то установлено, что стоимость аптеки на 3285 лекарств, или 90% всех рецептурных лекарств, снизилась. При этом на 344 лекарства, или 9,5%, стоимость аптеки увеличилась, а на 6 лекарств она осталась неизменной.

Данные по ТОП-200 наиболее часто выписываемых рецептурных препаратов показывают, что их средняя стоимость аптеки в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 17%. Наиболее выраженное снижение цен отмечено на лекарства, стоимость которых превышает 10 евро, но и часть лекарств в ценовой группе от 5 до 10 евро подешевели. В то же время в группе самых дешевых лекарств до 5 евро отмечен рост цен в среднем на 50 центов.

Более детальное сравнение цен свидетельствует:

• на лекарства в ценовой группе от 5 до 10 евро цена снизилась в среднем на 92 цента или 12%;

• на лекарства в ценовой группе от 10 до 25 евро – в среднем на 3,27 евро или 21%;

• на лекарства в ценовой группе свыше 25 евро – в среднем на 12,61 евро или 20%.

Стоимость рецептурных лекарств для пациентов с шестью и более препаратами снизилась до 32%.

В сегменте компенсируемых лекарств в отдельных ценовых группах также наблюдается существенное снижение цены. Например, на лекарства в пределах цен от 10 до 25 евро цена в отдельных случаях снизилась до 4,50 евро за упаковку, или 28%, а в среднем снижение достигло 10%, или 1,38 евро за упаковку. При этом анализ показал, что на отдельные кардиологические препараты в этой ценовой группе цена выросла.

Анализ данных по случайно подобранной «корзине» лекарств подтверждает, что с введением новой модели наценки общие затраты на одного пациента снизились. Также сделан вывод, что применение новой модели наценки на рецептурные лекарства не сказалось на количестве аптек и филиалов аптек.

В доклад вошли несколько предложений по совершенствованию новой модели цен на лекарства. Планируется до 1 июля 2027 года оценить необходимость пересмотра применения платы за услугу фармацевта, предусмотрев ее при каждой выдаче рецептурных лекарств в соответствии с выделенным финансированием из государственного бюджета. Кроме того, до 30 ноября 2026 года предполагается пересмотреть модель наценки крупных ритейлеров, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить непрерывность и доступность снабжения рецептурными лекарствами, снизив наценку на более дешевые лекарства и увеличив ее на более дорогие лекарства. А в дальнейшем раз в три года или чаще, если индекс потребительских цен в предыдущем году превысит 10%, будет проводиться анализ влияния инфляции на реальную стоимость наценок и необходимые решения.

Как уже сообщалось, во второй половине года предполагается, что государство возьмет на себя покрытие платы за услугу фармацевта в полном объеме за рецептурные лекарства, которые стоят до 10 евро, а также все рецептурные лекарства для людей с инвалидностью I групп