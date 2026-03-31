Число заболевших в вспышке кори выросло

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число заболевших в вспышке кори выросло
ФОТО: Youtube

В Латвии по мере продолжения вспышки кори на данный момент зарегистрирован 31 заболевший, свидетельствует опубликованная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (СПКЦ), пишет ЛЕТА.

Один случай пока ещё не подтверждён лабораторно, сообщили в центре.

Ранее, 27 марта, сообщалось о 29 заболевших.

Согласно данным СПКЦ, заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет, одиннадцать — в возрасте от 11 до 15 лет, ещё один заболевший — в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные — взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, двое — от 36 до 40 лет, трое — от 41 до 45 лет и ещё трое — от 46 до 50 лет.

Как сообщалось, значительная часть заболевших — учащиеся Рижской Вальдорфской школы.

СПКЦ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю прививок, первая вакцинация проводится в возрасте от 12 до 15 месяцев, а ревакцинация — в семь лет.

Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, её можно получить как оплачиваемую государством медицинскую услугу до достижения 25 лет.

СПКЦ напоминает, что корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое преимущественно распространяется воздушно-капельным путём с мелкими частицами из дыхательных путей, способными сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при прямом контакте с заболевшим, но и при пребывании в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.

При появлении характерных симптомов кори — повышенной температуры тела, насморка, кашля, покраснения глаз, а позднее красной пятнистой сыпи на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и строго соблюдать указания врача.

#здравоохранение #образование #медицина #эпидемия #Латвия #профилактика #вакцинация #дети
