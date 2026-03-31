Операционные там не ремонтировались с момента постройки - 42 года.

После перевода пациентов в клинику "Гайльэзерс" в палатах стало более тесно, но сделано это для того, чтобы не пришлось сокращать количество операций по лечению рака. Врачи также считают, что у пациентов будет меньше осложнений и инфекций в послеоперационном периоде - в старых помещениях искоренить бактерии было невозможно.

"После операции всё в порядке, два дня был в реанимации, сейчас два дня в палате. Ещё неделя, и врач обещает отпустить меня домой. Я был в старом [стационаре]. Довольно печальный вид, скажу я вам. Как в советские времена", - сказал пациент Гунтарс Виллерс.

Именно такое ощущение возникает, когда попадаешь в операционный блок Латвийского онкологического центра. Но самое опасное не видно глазу - это риск инфекций, которые таятся в каждой щели в полу и в швах плитки, потому что качественно промыть поверхности здесь было просто невозможно.

"Это опасные для пациентов инфекции, которые обычно появляются после операции. И тогда мы боремся с этими осложнениями. Раневые инфекции - это наименьшее зло", - сказал заведующий клиникой онкохирургии, профессор Армандс Сивиньш.

С тех пор, как операции проводятся в помещениях соседней клиники "Гайлезерс", врачи интуитивно чувствуют, что количество осложнений уменьшилось.

"У нас пока нет данных, слишком мало времени, но есть ощущение, что инфекций может быть меньше, и это связано не только с системой вентиляции", - говорит главврач онкоцентра, профессор Андрей Пчелкин.

Масштабные реконструкционные работы в операционном блоке онкологического центра начнутся сразу после Пасхи. Новые рабочие места врачей сейчас находятся в соседней клинике "Гайлезерс". Пациентам следует набраться терпения.

"Мы перепланируем операции. Со следующей недели, месяца мы предлагаем более быстрые операции. Немного образуется очередь, но мы справляемся. Мы расставляем приоритеты. В первую очередь пациенты, нуждающиеся в онкологической помощи. Во вторую очередь - метастатические опухоли. А в третью - не связанные с этим", - говорит Пчелкин.

"Строителям потребуется два года. Мы по-прежнему ждем 12 миллионов евро на оборудование. Вероятно, это задача для следующего правительства", - добавил Сивиньш.