Согласно данным Eurostat, год назад самые высокие цены на продукты питания в ЕС были зафиксированы в Люксембурге. Латвия в этом рейтинге заняла 14-е место.

В Люксембурге стоимость продуктов составила 126% от среднего уровня по ЕС - это самый высокий показатель. Далее следуют Дания, Ирландия, Франция, Мальта и Австрия.

Финляндия занимает в этом рейтинге седьмое место, а Швеция – восьмое. Эстония находится на девятой строчке: уровень цен на продукты питания здесь составляет 105,3% от среднего показателя по Евросоюзу.

В Латвии продукты питания стоят 103%, а в Литве – 99% от среднего уровня по ЕС. В Германии - 102,9%, в Нидерландах - 97%.

Самая дешевая еда – в Румынии, где ее стоимость составляет 75% от среднеевропейской. Менее 90% от среднего показателя по ЕС продукты стоят также в Словакии, Польше, Болгарии и Чехии.