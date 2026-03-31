Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа в Латвии с 31 марта.

По данным мониторинга ЦПКЗ по гриппу и острым инфекциям верхних дыхательных путей, доля положительных проб на грипп в Национальной микробиологической референсной лаборатории в течение последних трех недель составляет менее 10%.

С начала февраля этого года отмечается постепенное снижение числа пациентов, обращающихся к семейным врачам с клиническим диагнозом "грипп".

Кроме того, информация из лаборатории за последние три недели показывает, что доля положительных образцов была ниже эпидемического порога.

ЦПКЗ оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как высокую.

Распространение гриппа началось раньше, чем обычно, и превысило пиковые показатели предыдущих сезонов.

Эпидемия гриппа продолжалась 17 недель. Для сравнения, эпидемия продолжалась 19 недель в сезоне 2024-2025 года и 15 недель в сезоне 2023-2024 года.

Как и в прошлом, наибольшее число случаев заболевания гриппом приходилось на детей в возрасте до 14 лет.