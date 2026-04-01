В пасхальные выходные погоду в Латвии могут определять два циклона, поэтому временами возможны порывистый ветер и осадки, свидетельствуют последние прогнозы, пишет ЛЕТА.

В Чистый четверг местами на побережье сохранится туман, ночью и утром он ожидается во многих районах, главным образом в западной и центральной части страны. Минимальная температура воздуха ночью составит 0..-5 градусов, максимальная днём — от +3 градусов местами на побережье до +13 градусов в Латгале.

В Страстную пятницу облака частично закроют небо над Латвией, местами возможен небольшой дождь, при этом в Латгале сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха будет примерно такой же, как в предыдущие сутки.

В Великую субботу циклон временами принесёт дождь, местами мокрый снег, а также порывы юго-западного ветра до 9–14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +4..+9 градусов.

На Пасху, возможно, придёт новый циклон, поэтому прогнозируется высокая вероятность порывистого ветра и осадков, главным образом в виде дождя.

Согласно текущим прогнозам, следующая неделя в Латвии ожидается прохладной — температура воздуха ночью часто будет опускаться ниже нуля.