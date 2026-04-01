В Государственном колледже Погранохраны сообщили о создании новой структурной единицы — отдела иллюзий и магической тактики. Согласно объявлению, с 2026/2027 учебного года студентам предложат освоить применение магии в задачах охраны государственной границы.

Как указано в сообщении колледжа, новая программа направлена на развитие «инновационных и нетрадиционных методов» обеспечения безопасности. В учебный процесс включат курсы по использованию иллюзий в пограничном контроле, методам «предсказания» для получения оперативной информации, защите от тёмной магии, а также перехвату летающих объектов.

Занятия должны проходить как в теоретической, так и в практической форме с применением «специализированного оборудования и магических инструментов». К преподаванию планируется привлечь экспертов в области магии и иллюзионной безопасности, включая специалиста по иллюзиям, ясновидящую и инструктора по практическим занятиям, пожелавшего остаться анонимным.

Также сообщается, что абитуриентам придется проходить не только стандартные физические испытания, но и дополнительные тесты на «магические способности» — в частности, распознавание невидимых объектов и проверку безопасного обращения с волшебной палочкой.

Впрочем, в конце объявления колледж уточняет, что инициатива является первоапрельской шуткой и не имеет отношения к реальным изменениям в учебном процессе.