Отдыхающие обеспокоены возможным загрязнением окружающей среды, которое может оказаться вредным для здоровья, в недавно созданном парке Скансте в Риге.

Долгое время расположенная там детская площадка была закрыта для посетителей, поскольку у самоуправления возникли подозрения о наличии загрязнённой, токсичной почвы, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Проект Скансте, начатый более десяти лет назад, исторически был проблемным. Его реализация значительно затянулась, а расходы со временем существенно выросли. В итоге был создан первый парк Скансте, где жители могут проводить время с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать.

В прошлом году в парке, стоимость которого составила почти 22 миллиона евро, анализы выявили значительное загрязнение окружающей среды. Рижская дума передала результаты исследований почвы в Государственную службу окружающей среды.

Парк построен на территории, ранее загрязнённой нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. У самоуправления возникли опасения, что работы по санации — то есть исследованию и очистке территории — либо не были выполнены, либо выполнены не в соответствии с планом, поэтому существовали подозрения, что почва может быть загрязнена и на детской площадке. В прошлом году её использование было запрещено.

Совсем недавно детскую площадку вновь открыли для общественного пользования. Чтобы оценить качество окружающей среды и возможные риски для здоровья детей, Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы организовал детальное исследование загрязнения почвы в зоне детской площадки. Как сообщили в самоуправлении, исследования проводились в пяти буровых точках на основании письма Инспекции здравоохранения, в котором указывалась необходимость дополнительного изучения из-за повышенного содержания свинца в одном из наблюдательных скважин грунтовых вод.

Результаты анализов показывают, что ни концентрация нефтепродуктов, ни тяжёлых металлов не превышают критические значения, установленные нормативными актами, которые могли бы повлиять на здоровье посетителей парка. Также в самоуправлении отметили, что верхний слой детской площадки сформирован из чистого насыпного материала, что существенно снижает риск прямого контакта с исторически загрязнённой почвой.

Полученные результаты были направлены в Инспекцию здравоохранения, которая, оценив представленную информацию, не возразила против открытия детской площадки для посетителей. При этом инспекция призвала Рижскую думу продолжать мониторинг и контроль.

В то же время в Государственной службе окружающей среды сообщили, что потребовали от самоуправления провести детальное исследование почвы не только под детской площадкой, но и на всей территории парка.

Директор Рижского регионального управления Государственной службы окружающей среды Калвис Авотиньш отметил, что латвийское законодательство устанавливает параметры качества почвы, и отдельные показатели действительно превышены. Проблема выявлена, и нормативное регулирование предусматривает дальнейшие действия вплоть до завершения санации. По его словам, сейчас процесс находится примерно на середине, и для полноценного анализа ситуации необходимо более детальное исследование, которого служба ожидает от ответственного департамента Рижской думы.

Опрошенные в парке Скансте отдыхающие критиковали ответственные органы за то, что до создания парка не было проведено надлежащее исследование территории. Многие из них по-прежнему не уверены, что загрязнение безопасно, особенно учитывая, что исследования продолжаются.