По всей Латвии проходит «День теней» 1 278

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: По всей Латвии проходит «День теней»

Сегодня по всей Латвии проходит мероприятие карьерного образования "День теней", в рамках которого школьники знакомятся с различными профессиями, "следуя тенью" за представителями выбранной сферы в их повседневной работе, сообщили агентству LETA в образовательной организации "Junior Achievement Latvia".

Цель мероприятия — помочь молодёжи лучше понять выбор профессии и принимать более взвешенные решения о будущей карьере.

В этом году на платформе "Дня теней" также внедрено новое решение — тест на основе искусственного интеллекта, который помог школьникам выбрать наиболее подходящие места для "теней" в соответствии с их интересами и типом личности. Ответив на 11 вопросов, молодые люди могли получить рекомендации по наиболее подходящим карьерным направлениям.

Организаторы отмечают, что "День теней" приносит пользу и работодателям, поскольку даёт им возможность познакомить молодёжь со своей рабочей средой и привлечь будущих сотрудников.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 2200 "дающих тень", предложив свыше 13 000 вакансий. Среди школьников наиболее востребованными профессиями были инспектор полиции, пожарный-спасатель, юрист, программист и фармацевт.

#образование #молодежь #искусственный интеллект #школьники #карьера
