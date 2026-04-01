Продление трамвайной линии в Кенгарагсе готово на 98%. Когда откроют?

Дата публикации: 01.04.2026
LETA
Продление трамвайной линии в Кенгарагсе - важный проект для развития инфраструктуры общественного транспорта Риги: это первая трамвайная линия, построенная после почти 40-летнего перерыва, пишет Latvijas Avīze.

Проект включает в себя строительство участка линии общественного транспорта длиной около 2,5 км, в том числе продление трамвайной линии (~2,2 км) от существующей конечной остановки маршрута №7 до улицы Вишкю, новую развязку, продление троллейбусного маршрута №15 (~300 м) до вновь созданной конечной остановки, строительство единого современного транспортного узла на улице Вишкю, объединяющего трамвай, троллейбус и электробус, а также строительство диспетчерского здания и необходимой инфраструктуры для комфорта пассажиров.

Параллельно с этим проектом вдоль всей расширенной линии строится велосипедная дорожка.

"Все самые крупные и технически сложные строительные работы на продленной линии 7-го трамвая уже завершены, и в процентном отношении можно сказать, что выполнено примерно 98% запланированных работ. В настоящее время продолжаются работы внутри диспетчерского здания, заканчивается строительство инфраструктуры и благоустройство территории, - сообщила представитель столичного предприятия общественного транспорта "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане. - Первые тестовые заезды на вновь построенной трассе мы начали в середине марта, проверяя как качество пути, так и работу контактной сети и другой инфраструктуры, связанной с обеспечением движения, о чем мы писали в социальных сетях. Тестовые заезды продолжаются и сейчас, с постепенным расширением масштаба испытаний и включением трамваев разных моделей".

При этом конкретную дату открытия продленной трамвайной линии она не упомянула.

Проект реализуется в рамках Плана механизма восстановления и устойчивости Европейского союза, поэтому сроки установлены строго и никаких отклонений от них не предусмотрено, сказала представитель "Rīgas satiksme".

"Продление линии трамвая №7 планируется ввести в эксплуатацию к концу мая этого года", - добавила она.

После ввода в эксплуатацию новой трамвайной линии на этом участке в Кенгарагсе будут курсировать как новые низкопольные трамваи, так и более старые трамваи с высоким полом.

#Рига #строительство #трамваи #инфраструктура #общественный транспорт
