В Латвии планируют внести изменения в Закон о Службе национальной обороны, чтобы устранить проблемы, выявленные за время его практического применения. Соответствующий законопроект уже передан на общественное обсуждение, сообщает lvportals.

Закон действует с апреля 2023 года и уже корректировался после первых призывов, однако в процессе реализации снова выявились недочёты — как в отборе призывников, так и в организации службы и обеспечении социальных гарантий. Новые поправки подготовлены с учётом опыта Национальных вооружённых сил и Земессардзе.

Одно из ключевых изменений — возможность подать заявление на добровольную службу с 17 лет. Сейчас молодые люди, которым исполняется 18 уже после завершения приёма заявок, оказываются в неравных условиях. При этом проверка соответствия требованиям будет проходить только после достижения совершеннолетия.

Также предлагается разрешить менять выбранный вид службы — но только до прохождения медицинской комиссии. Это должно помочь учитывать жизненные обстоятельства и снизить число просьб об отсрочке.

Сам срок отсрочки планируют сократить — с 26 до 24 лет. По мнению разработчиков, это позволит избежать ситуаций, когда человек призывается уже при изменившихся жизненных условиях, например, после начала учёбы или создания семьи.

Расширяются и социальные гарантии. Например, компенсацию транспортных расходов смогут получать не только жители Латвии, но и граждане, проживающие за границей, если они приезжают на медкомиссию или службу.

Ещё одно нововведение — возможность добровольно перейти на 11-месячную службу уже в первый год. Сейчас такой переход возможен только принудительно. При этом обратный переход на другие виды службы не предусмотрен.

Кроме того, законопроект учитывает и практические аспекты — например, допускает размещение военнослужащих не только в казармах, но и в полевых условиях, если это необходимо.

Отдельно уточняется перечень лиц, которых не будут призывать. Речь идёт, в частности, о выпускниках военных учебных заведений и участниках международных миссий Земессардзе — считается, что они уже внесли вклад в оборону страны.

В целом изменения направлены на то, чтобы сделать систему более гибкой, справедливой и адаптированной к реальной жизни призывников.