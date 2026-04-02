Каждый год Латвия будет терять около 18 000 человек — и это уже меняет экономику. Несмотря на рост доходов, рынок сжимается, а бизнесу приходится бороться не только с конкуренцией, но и с исчезающими покупателями.

В эфире передачи «Naudas cena» на TV24 предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис озвучил тревожный демографический прогноз, который напрямую влияет на экономику и предпринимательскую среду Латвии.

По его словам, согласно недавнему исследованию, ситуация будет ухудшаться: «До 2040 года Латвия будет терять 18 000 человек каждый год».

Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто о статистике, а о прямом ударе по рынку потребления: «Как вы думаете — эти 18 000 человек ведь каждый день в той или иной степени совершают покупки! Это один процент населения ежегодно». Рунгайнис объяснил, что даже при наличии экономического роста это не компенсирует демографические потери: «Параллельно у нас есть экономический рост, пусть и очень слабый. Это значит, что у людей теоретически больше денег, но то, что люди становятся богаче, не означает, что пропорционально растет их потребление продуктов питания».

Более того, с ростом доходов меняется структура расходов: «Чем больше у людей денег, тем меньшую долю они тратят на еду». В результате часть рынков неизбежно сокращается: «Понятно, что в некоторых сегментах рынок объективно сжимается. Не только растет конкуренция, но и сам рынок уменьшается».