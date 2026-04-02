Март этого года в Латвии — самый тёплый и четвёртый самый сухой за всю историю наблюдений

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Март этого года в Латвии — самый тёплый и четвёртый самый сухой за всю историю наблюдений
ФОТО: LETA

Прошедший месяц стал самым тёплым мартом в истории метеорологических наблюдений в Латвии, разделив этот рекорд с 2007 годом, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха в стране превысила норму на 4,2 градуса и достигла +4,4 градуса. Самая низкая температура в сети наблюдений ЛЦОСГМ была зафиксирована 8 марта в Даугавпилсе — -8,4 градуса, а 29 марта на станции наблюдений в Даугавпилсе зарегистрирована самая высокая температура месяца — +17,9 градуса.

Во все дни марта температура воздуха была выше нормы, всего было побито 123 суточных температурных рекорда, из них пять — общегосударственные рекорды.

Среднее количество осадков в марте составило всего 6,1 миллиметра, или 17% от нормы, в результате чего март этого года стал четвёртым самым сухим за всю историю наблюдений — с 1924 года.

Больше всего осадков — 15,7 миллиметра — выпало в Айнажи, тогда как в Даугавпилсе их количество не превысило 2,4 миллиметра.

Средняя относительная влажность воздуха в марте составила 76% — от 69% в Дагде и Резекне до 86% в Лиепае.

Самые сильные порывы ветра — 22,2 метра в секунду — были зафиксированы 25 марта в Вентспилсе.

