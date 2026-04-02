В 2024 году Минздрав начал разрекламированную реформу цен на медикаменты; тогда же появилась пресловутая «услуга фармацевта» в 0,75 евро. Сегодня глава ведомства Хосам Абу Мери («Новое Единство») проводит очередной отчет перед правительством.

Список успехов

«Поставленные цели достигнуты», декларирует министерство. Это проявляется в следующем:

уменьшены различия цен на наценку и рецептурные лекарства между странами Балтии;

применен единый механизм ценообразования на компенсируемые и некомпенсируемые лекарства;

введена фиксированная наценка на упаковку лекарств;

затраты на приобретение более дорогих лекарств снижены на 15-20%;

изменено распределение наценок между крупным торговым предприятием и аптекой в пользу аптеки;

введен принцип формирования платы за услугу фармацевтического обслуживания;

улучшена доступность информации о выписывании и применении лекарств;

обеспечена поддержка единственных аптек в населенных пунктах;

на компенсируемые рецептурные лекарства увеличен размер компенсации с 50% до 75%.

В настоящий момент, по данным медицинского начальства, в Латвийском регистре лекарств 3635 рецептурных лекарств с декларированной ценой производителя. Если сравнивать оные за 02.02.2026 и 31.12.2024., то видно, что у 3285 лекарств, или 90% всех рецептурных препаратов, цена аптеки снизилась; у 344 лекарств, или 9,5%, она увеличилась; и у 6 - осталась неизменной.

Однако, при этом - большую часть лекарств, цена на которые увеличилась, составляют лекарства с ценой аптеки до 5 евро. В этой ценовой группе аптеки стоимость рецептурных лекарств увеличилась в среднем на 0,50 евро (без НДС), или — на 21%. Если же брать только компенсируемые медикаменты до 5 евро, то тут рост цен составил и вовсе 34%!

Сколько нефти в таблетке?

При этом, когда в следующем году придется подсчитывать «успехи» за 2026-й – наверняка в цену вклинится эффект войны в нефтяном регионе. Стоимость лекарств зависит от цен на нефть опосредованно, но достаточно существенно, особенно в долгосрочной перспективе или при резких колебаниях сырьевого рынка. Взаимосвязь реализуется через несколько ключевых экономических механизмов:

Стоимость сырья (нефтехимия): многие активные фармацевтические субстанции (АФИ) и вспомогательные вещества производятся на основе продуктов переработки нефти. Рост цен увеличивает издержки на сырье для фармпроизводителей.

Логистика и упаковка лекарств: пластиковые блистеры, флаконы, и транспортировка готовой продукции зависят от цен на нефть и нефтепродукты (топливо для грузовиков, самолетов). Рост цен на нефть автоматически увеличивает транспортные издержки.

Ну а у Х.Абу Мери впереди – свои инновации: «До 1 июля 2027 года оценить необходимость пересмотра в соответствии с предоставленным финансированием из государственного бюджета применения платы за услугу фармацевта, предусмотрев ее в каждом случае выдачи рецептурных лекарств»… Как говорят – любой ваш каприз, за наши деньги!