Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии продолжается вспышка кори: заболевших все больше

Наша Латвия
Дата публикации: 02.04.2026
LETA
ФОТО: Unsplash

В Латвии продолжается вспышка кори, и на данный момент зарегистрировано уже 37 заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди заболевших - 13 детей в возрасте от шести до десяти лет, 13 - в возрасте от 11 до 15 лет, один заболевший - в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные заболевшие - взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, двое в возрасте от 36 до 40 лет, трое в возрасте от 41 до 45 лет, еще трое в возрасте от 46 до 50 лет и один в возрасте от 51 до 55 лет.

Как сообщалось, в основном заболели учащиеся одного учебного заведения - Рижской Вальдорфской школы.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю вакцинации, первая прививка от кори проводится в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в семь лет. Если в соответствующем возрасте не была проведена вакцинация, прививку можно сделать как оплачиваемую государством медицинскую услугу до достижения 25 лет.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, распространяющееся в основном воздушно-капельным путем через мельчайшие частицы, которые могут сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео