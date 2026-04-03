Моему хорошему товарищу должно было исполниться 62, когда он лег в престижную рижскую больницу для операции сложной – но вполне распространенной: замены сердечного клапана.

Главный жизненный орган уже не раз давал сбои, и требовалось хирургическое вмешательство, которое приготовился провести один из опытнейших кардиологов. Назначили день, но… не смогли собрать операционную бригаду.

Перенесли на следующий день. Ночью у пациента случился ураганный отек легких – и человека не стало. А мог бы еще жить и работать. И сколько таких случаев по стране?

Европейцы умирают в несколько раз реже

Сердце болит более чем у 60 миллионов европейцев. Старый Свет, в соответствии со своим названием, придает большое значение сердечным делам – и за два десятилетия ЕС удалось сократить количество летальных исходов по кардиологии на 20%.

Однако, нас это не касается: как констатировал недавно Минздрав - показатели «стандартизированной смертности» (да, имеется такой термин!) из-за сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Латвии в два раза выше, чем в среднем по Евросоюзу, разница в возрасте до 64 лет составляет даже 3 раза. Основная группа причин смертности – ишемические заболевания сердца (хроническая ишемическая болезнь, инфаркт миокарда и др.) с последующими цереброваскулярными заболеваниями (инсультами), гипертензивными болезнями и кардиомиопатиями.

Последнее – это не одно заболевание, а целая группа болезней миокарда. Все они связаны с нарушением механической или электрической работы сердца. Поражаться при этом может или только сердце, или же проявления у человека будут являться частью генерализованного системного заболевания. Главная опасность любой кардиомиопатии сердца – прогрессирующая сердечная недостаточность, которая может стать причиной инвалидности или летального исхода. Который, увы, происходит от кардиомиопатии у четверти пациентов-сердечников.

Сами виноваты

А первопричиной, по некоторым оценкам, до 70%, служит злоупотребление алкоголем. И жизненные привычки латвийцев в целом, которые являются куда менее здоровыми, чем следует. Вот что констатировали медики:

повышенное артериальное давление наблюдалось у 36% населения (43% мужчин, 30% женщин);

повышенный уровень холестерина – 63% (61% мужчин, 65% женщин);

повышенный уровень глюкозы – 27% (32% мужчин, 22% женщин);

лишний вес составил 34%, ожирение – 29% у населения в возрасте 25-74 лет.

Поэтому в новом Плане действий по ограничению сердечно-сосудистых заболеваний до 2029 года, который в марте обсуждало правительство, вынесены на первый план и противодействие избыточной массе тела, и меры по стимулированию здоровых пищевых привычек и достаточной физической активности…

Ну а относительно собственных показателей каждый может удостовериться фактически бесплатно – в течение года масса всяческих акций и в поликлиниках, и в лабораторных центрах, где меряют тот же уровень сахара в крови. Когда, наконец, бывали в последний раз у своего участкового врача?

На что Абу Мери запросил 42 млн евро, и откуда денюжки

Именно такая сумма (42 230 607 евро) обозначена в документе для рассмотрения правительством на 2027 год – по линии мероприятий Минздрава для лечения сердечно-сосудистых мероприятий. Но даже за эти немалые деньги высшим достижением почли бы сокращение смертности по кардиологическим диагнозам на 10% по сравнению с 2019 годом.

Между прочим, даже, когда у нас в начале десятилетия все ходили в масках и самоизолировались, все равно ишемическая болезнь сердца забирала больше жизней, чем Covid-19 и рак.

Тем не менее, как уверены стражи здоровья, значительная часть сердечно-сосудистых заболеваний – контролируется: и здоровым образом жизни, и соответствующим медицинским обслуживанием на всех ее уровнях: это обеспечивают первичная и вторичная профилактика, своевременная диагностика, комплексная и сопутствующая терапия, а также эффективный мониторинг хронического заболевания.

Только вот географическое распределение смертности от этих болезней – очень наглядно, и социально. Карта показывает бледно-желтый Рижский регион, близкие к столице края, где на 100 000 человек летальных исходов менее 600. И интенсивный, почти коричневый цвет в Латгалии, более 1501. В 2,5 раза выше – в рамках одной страны…

Курить – здоровью вредить

«Более высокий удельный вес курильщиков, а также более нездоровые привычки питания», – объясняет смертельный разброс между Ригой и Латгалией ведомство Хосама Абу Мери («Новое Единство»). Ну и на этом фоне еще увольняет несколько десятков врачей и медсестер из Даугавпилсской больницы – гражданство у них, оказывается, неподходящее.

Ну а что же государство сделало для уменьшения распространения тех же электронных сигарет? Они завоевывают все большую популярность среди молодежи, «холодное» курение, это ведь так стильно, и в итоге ЛР имеет 43% приверженцев никотина среди мужчин и 16% женщин, что гораздо выше среднего уровня Европейского Союза. Есть же позиции, где мы впереди Европы всей! Хотя, конечно, лучше бы этого не было…

Алкоголики платят за сердечников

В качестве борьбы с вредной привычкой рассматривается некая единая упаковка, сама по себе призванная свидетельствовать об опасности продукта.

Однако уже многие десятилетия на пачках сигарет красовались всевозможные фотографии страшных диагнозов. Но и это не мешало употреблять – а государству-то лишние десятки акцизных миллионов, весьма впрок. Кто же всерьез откажется от табачной и алкогольной монополии, пусть не в виде производства, а хотя бы по налогам? Вот так и выходит – один министр от «Нового Единства», Хосам Абу Мери, призывает бросать курить и пить – а другой, глава Минфина Арвилс Ашераденс, вносит доходы от налогов на выпивку и курево, в бюджет государства. Потом часть из оных перепадет и Минздраву.

«Показатели потребления алкоголя в Латвии в последние годы также выросли, существенно превысив средний показатель по ЕС», – философски констатирует медицинское ведомство. Цифры довольно-таки дикие – 40% взрослого населения практикует чрезмерные, рискованные застольные привычки.

Хотя, вообще, «пить в меру» – это миф. «Что касается сердечно-сосудистого здоровья, – сообщается в документе Минздрава, – не установлен безопасный уровень потребления алкоголя: вопреки распространенному мнению, нет убедительных доказательств превентивного влияния низкого или умеренного потребления алкоголя на сердечно-сосудистую систему».

Спасительная прививка

Как уже стало читателям ясно, врачебная практика в ЛР в основном нацелена на профилактику – спасение утопающих дело рук самих утопающих. Особенно бежать на помощь никто не будет.

Но есть одно национального масштаба мероприятие, которое выходит за свои рамки, и позволяет поддержать и сердечников. Речь идет об иммунизации, прививках, в т.ч. от сезонного гриппа.

Нынешняя весенняя, неустойчивая, погода, способствует распространению вирусных инфекций. А между тем, почти четверть пожилых людей, переболевших гриппом в тяжелой форме, теряет функции автономности. Становятся привязанными к постели.

Еще у трех четвертей опасно повышается уровень сахара в крови. Так что предотвращение вышеуказанных пагубных тенденций можно устранить – довольно лишь вакцины в ближайшей поликлинике. Хотя инъекции от инфаркта, увы, пока не изобрели…