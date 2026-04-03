Сегодня в Риге начинаются пасхальные мероприятия, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В 17:00 в церкви Святого Иоанна пройдет концерт оркестра "Rīga", на котором состоится премьера произведения Вилниса Шмидбергса "Отцу".

Во дворце культуры "Ziemeļblāzma" сегодня выступят пианист Андрей Осокин и меццо-сопрано Иева Парша с программой "Еще один сияющий день".

В первый день Пасхи, 5 апреля, в 11:00 начнется мероприятие "Пасха в парке Узварас", где посетителей ждут насыщенная музыкальная программа, пасхальные качели и разнообразные творческие мастерские.

В центре культуры "Иманта" в 12:00 состоится мероприятие "Весенняя перекличка" в духе народных традиций и с участием фольклорных групп.

Во второй день Пасхи, 6 апреля, на территории Большой эстрады Межапарка с 12:00 пройдут мероприятия для семей с детьми - эстафеты, творческие мастерские по окрашиванию яиц, изготовлению пасхальных декораций и другие образовательные, развивающие и спортивные занятия.

Во дворце культуры "Ziemeļblāzma" во второй день Пасхи состоятся концерт для семей с детьми и творческие мастерские.

В центре культуры "Малая гильдия" в 16:00 прозвучит концерт "Lux Paschalis" в исполнении ансамбля старинной музыки "Ældmusic", а в церкви Святого Иоанна в 19:00 камерный хор "Ave Sol", Видземский камерный оркестр под управлением дирижера Андриса Вейсманиса и солисты исполнят ораторию Генделя "Мессия".