«Недавно соседке-пенсионерке срочно понадобились деньги, и она одолжила 500 евро у знакомой. Та составила текст расписки, где фигурировали грабительские проценты. Соседка на эти условия вынуждена была согласиться, поскольку ситуация сложилась безвыходная. Сейчас она никак не может расплатиться, хотя урезает себя во всем: ежемесячные проценты «капают», из-за них сумма долга растет как снежный ком.

Понятно, что договор, подписанный совершеннолетним дееспособным человеком без давления и какого-либо воздействия, нужно выполнять. Но в данном случае договор был изначально невыгодным для одной из сторон. Существует ли в латвийском законодательстве такое понятие, как изначально невыгодная сделка? И если доказать, что человек — по незнанию, по неопытности, находясь в тяжелых обстоятельствах, — подписал договор, невыгодный для себя по определению, можно ли на этом основании обратиться в суд с просьбой такой договор отменить или изменить?»

Отвечает Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов

Проявите инициативу

Подобные ситуации регулируются нормами гражданского права Латвийской Республики. Согласно этим нормам, в ходе заключения договора стороны действительно могут сами договориться о размере процентов, и если совершеннолетний дееспособный человек добровольно подписал договор, он обязан его выполнять.

Тем не менее проценты должны соответствовать честной деловой практике — соответственно, они не могут быть несоразмерными и превышать сумму основного долга; в конкретном случае, если сумма долга 500 евро, то общая максимальная сумма, подлежащая возврату, не может превышать 1000 евро.

Если условия договора очевидно не выгодны для одной из сторон (в данном случае явно чрезмерные проценты), можно попытаться оспорить эти условия через суд. Основанием для подачи иска могут стать, например, такие аргументы:

несоразмерные проценты (то есть, намного превышающие обычные рыночные ставки);

использование одной стороной тяжелых обстоятельств, в которых оказалась другая сторона; в этом случае лицу, получившему кредит (или тому, кто это лицо представляет), надо будет доказать, что человек находился в тяжелой жизненной ситуации и не имел другой возможности решить свои проблемы, а также то, что кредитодатель осознавал это и воспользовался бедственным положением получателя кредита;

соглашаясь на заведомо невыгодные для себя условия, получатель кредита не был способен полностью осознать последствия такого договора. Правда, в этом случае понадобится предоставить суду медицинские документы, свидетельствующие, что на момент сделки у получателя кредита имелись психические или когнитивные проблемы, и он плохо понимал содержание договора.

Если такой иск будет подан и суд сочтет аргументы истца убедительными и обоснованными, суд может:

Признать проценты чрезмерными и своим решением снизить их размер до разумного уровня. Оставить только основной долг или близкую к нему сумму.

В любом случае, лучше не ждать, пока долг станет запредельным, а проявить инициативу: обратиться в суд с иском либо о признании условий договора недействительными, либо о снижении процентов.