«Если ты работаешь с воспитанниками, школьниками, ты должен уметь петь. Если учитель не умеет спеть гимн, то что он тогда умеет?» — задался вопросом главный дирижёр Арвидс Платперс в интервью «nra.lv TV sarunas».

«Вы думаете, что все учителя умеют петь гимн? Он просто бурчит. Текст-то знает, слава богу, но очень многие учителя предметники просто игнорируют», — поделился своими наблюдениями Платперс.

Также у дирижёра есть важный вопрос, который он хотел бы задать всей Латвии: почему в Министерстве образования нет хора? «Почему они не хотят создать хор и показать — вот какие мы!» — недоумевает он.

