Латвии предсказывают тревожное будущее: кризис, рост цен и даже возможные провокации в регионе. Один из символов Атмоды предупреждает — мир становится опаснее, а страна может оказаться в зоне турбулентности.

Янис Гаварс, некогда популярный журналист, одно из лиц Атмоды, которого противники независимости называли одним из «руководителей государства», а также депутат, голосовавший за независимость, в настоящее время активно следит за международной политикой и считает, что ничего хорошего она нам не сулит.

Международная нестабильность и неизвестные риски

В цикле бесед «Латвия 2035», анализируя текущую ситуацию в мире, Гаварс не скрывает тревоги по поводу будущего и указывает, что мы движемся к серьезным потрясениям. Характеризуя свои ощущения относительно безопасности внуков в сегодняшнем контексте, он признает: «Все указывает на то, что к нам приближается большой кризис». Он допускает, что и в нашем регионе мир может быть нарушен: «Я не удивился бы, если Россия здесь осуществит какие-то провокации — они могут быть не масштабными, однако неприятными».

Оценивая исторический опыт с армией соседнего государства, Гаварс напоминает, насколько непредсказуемой была ситуация в начале девяностых годов, когда на территории Латвии еще находилось опасное наследие. Он подчеркивает, что тогда Латвия фактически была ядерным государством: «В Приекуле и Екабпилсе находились ядерные ракеты». Хотя это оружие было быстро вывезено, напряжение было огромным, поскольку у местных специалистов не было доступа к этим технологиям — весь персонал был прислан из России. Западные страны в то время обоснованно опасались, что в результате распада Советского Союза это ядерное оружие может просто «рассеяться».

Экономическое бремя и политическая непредсказуемость

Оценивая влияние глобальных игроков, Гаварс уделяет особое внимание политике США. Говоря о Дональде Трампе, он подчеркивает отсутствие доверия: «К нему нет настоящего доверия. Сначала я пытался следить за каждым его словом, думая, что теперь будет, но довольно быстро понял, что не стоит принимать это близко к сердцу. Он может сказать одну вещь, а уже через час утверждать нечто совершенно противоположное».

Эта глобальная нестабильность напрямую повлияет и на кошельки жителей Латвии. Гаварс прогнозирует, что экономическое давление будет только расти: «Не знаю, чем все это закончится, но в любом случае нужно считаться с тем, что за топливо и продукты нам всем придется платить больше».

Ошибки государственного управления и видение будущего

Несмотря на мрачные прогнозы, Гаварс сохраняет надежду на предприимчивость жителей Латвии, однако критически оценивает текущую модель государственного управления. Он указывает, что в стране не хватает опытных лидеров, а бюрократия стала обременением. «Ненормально, что численность населения уменьшается, а число чиновников растет». По его мнению, в министерских бюро не хватает людей с жизненным опытом и «мудрыми головами», как это принято на Западе.

Говоря о периоде до 2035 года, Гаварс подчеркивает, что государству необходима четкое видение и новые стимулы, чтобы молодое поколение хотело оставаться здесь. «Я хотел бы, чтобы это государство было красивым, цветущим и свободным — как в наших мыслях, так и в наших делах». Он предлагает создать реальные программы переквалификации для тех, кого затронет сокращение бюрократии. «Им не нужно отправляться на поиски счастья за границу. Вместо этого государство должно предложить возможность в течение года освоить новую профессию и получать достойную оплату труда здесь, в Латвии».