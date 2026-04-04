Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) распространил жёлтое предупреждение о сильном ветре на побережье, пишет ЛЕТА.

Вечером в Курземе в прибрежных районах юго-западный, западный ветер усилится порывами до 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 17:00 до 3:00 ночи.

Как сообщалось ранее, в субботу в Латвии погода останется пасмурной, территорию пересечёт зона осадков, ожидается дождь, а на востоке — также мокрый снег.

В течение дня температура воздуха в Латвии повысится лишь до +3…+7 градусов.

В столице днём ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.