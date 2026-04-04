“Житель Талси, умный человек, не бродит по холмам, а идёт…” Людей разозлила реклама алкоголя в городе. Местные власти объяснили ситуацию.

Жительница Талси обратилась в редакцию газеты «Talsu Vesti», выразив возмущение наружной рекламой, размещённой на стене многоквартирного дома на улице Дандагас, рядом с автозаправочной станцией «Neste». Как выяснилось, реклама была размещена без разрешения.

«Я понимаю, что реклама полезна для предпринимателей, но разве муниципалитет не устанавливает какие-то ограничения на содержание объявлений? Сегодня утром, когда я увидела эту рекламу, у меня создалось ощущение, что мы живём в городе пьяниц, бродящих по улицам. Поддерживают ли ответственные органы размещение такой рекламы в центре города, где люди идут в учебные заведения?» — спрашивает жительница Талси.

“Житель Талси, умный человек, не шатается по холмам — а идёт в AlkOutiet”.

В слогане используется известная так называемая «визитная карточка Талси». Город Талси в Латвии известен как «город на девяти холмах» (латыш. Talsi — deviņu pakalnu pilsēta), и этот образ активно используется в туристическом маркетинге, слоганах и городской символике для привлечения посетителей.

Глава строительного управления муниципалитета Талси, городской архитектор Эмильс Гульбис, сообщил, что заявление на размещение рекламы поступило в тот же день, когда она была физически установлена. Согласно правилам «О размещении рекламы, вывесок и других информационных материалов в общественных местах», размещение возможно только после получения разрешения строительного управления. За размещение рекламы без разрешения предусмотрен штраф — для юридических лиц до 280 единиц.

Кроме того, строительный орган имеет право отказать в выдаче разрешения, учитывая содержание рекламного текста.

Между тем, жители города активно выражают недовольство: они считают рекламу о продаже алкоголя неприемлемой и опасной для общественных ценностей.

Dita Neimans: «Ужасно! Правильно сказано! Умный человек пойдёт в горку смотреть природу, а не шататься по какому-то алкобарчику! Я тоже житель Талси!»

Atbalsta un profilakses centrs Tavai Brīvībai: «Спасибо жителям за социально ответственное поведение! 🙌 В стране, где потребление алкоголя одно из самых высоких в Европе и где практически в каждой семье есть печальный опыт чрезмерного употребления, такая реклама недопустима. Остановиться можно всегда! Ищите поддержку 🙏»

Anita Zeiliņa: «Жители могли бы требовать компенсацию за моральный вред. И пусть она будет большой».

Mairita Grīnberga: «А потом будут шататься и кричать по всему Талси!»

Baiba Mierkalne: «Это отлично 👍👍👍🤣🤣🤣 Мой поклон автору».

Edgars Kuks: «Я сказал то же самое жене, проезжая мимо — это просто ужасный уровень: реклама в центре города призывает ехать покупать алкоголь дешевле».

Sandijs Lauvenšteins: «Если хотите выпить — езжайте в Талси 🤣🤣🤣»

Daina Vītoliņa: «Я была в шоке от увиденного»

Viesturs Broze: «Если дом получает за плакат какие-то деньги и закрывает счета — пусть размещают. Мне всё равно, что они рекламируют 🙂»

Dace Tālberga: «Не горжусь такой рекламой в Талси! 🙈 Просто и банально. Визитная карточка Талси — это 9 холмов! ❤️» Dace Kiršteine: «Неделю назад сфотографировала эту рекламу. Пишут, что алкоголь и азартные игры нельзя рекламировать, а тут прямо наверху, чтобы все видели. Чести городу это не приносит».

Jānis Eikins: «Реклама — это реклама, никто не заставляет её читать. Не стоит из-за этого злиться, получайте удовольствие 😆» Jana NA: «Приходят в AlkOutlet, а потом бродят по холмам».

Uldis Priekulis: «Это ошибка. Писал wannabe местный; так в Талси не говорят».

Sanita Priede: «Разве алкоголь разрешено рекламировать в нашей стране?»

Agnese Kalnina-Berzina: «Можно ли пить, гуляя по лесу? Страшно, что такая реклама видна даже детям».

Большинство жителей считает рекламу неприемлемой, критикует её как социально опасную и призывает к более ответственной городской политике в отношении наружной рекламы.