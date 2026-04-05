Порог дохода для МАЛОИМУЩЕГО домохозяйства определяется на уровне 50% от медианного дохода. В 2026 году этот порог для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 425 евро, а для каждого следующего члена домохозяйства — 298 евро.

В свою очередь, порог дохода для МАЛООБЕСПЕЧЕННОГО домохозяйства каждое самоуправление вправе устанавливать самостоятельно, но не выше 80% от медианного дохода и не ниже порога малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро — для каждого следующего члена семьи.

Латвия обогнала Германию и Нидерланды по дороговизне

Согласно данным Eurostat, в 2024 году самые высокие цены на продукты питания в ЕС были зафиксированы в Люксембурге. Латвия в этом рейтинге заняла 14-е место.

В Люксембурге стоимость продуктов составила 126% от среднего уровня по ЕС - это самый высокий показатель. Далее следуют Дания, Ирландия, Франция, Мальта и Австрия.

Финляндия занимает в этом рейтинге седьмое место, а Швеция – восьмое. Эстония находится на девятой строчке: уровень цен на продукты питания здесь составляет 105,3% от среднего показателя по Евросоюзу.

Стоимость еды в Бельгии, Греции, Кипре и Италии лишь незначительно уступает эстонскому уровню цен.

В Латвии продукты питания стоят 103%, а в Литве – 99% от среднего уровня по ЕС. В Германии - 102,9%, в Нидерландах - 97%.

Самая дешевая еда – в Румынии, где ее стоимость составляет 75% от среднеевропейской. Менее 90% от среднего показателя по ЕС продукты стоят также в Словакии, Польше, Болгарии и Чехии.