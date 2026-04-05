Общий тираж газет, издаваемых на других языках и зарегистрированных в Реестре средств массовой информации Латвии, за пять лет сократился почти вдвое, свидетельствуют данные, предоставленные Латвийской национальной библиотекой.

В 2021 году общий тираж таких газет в Латвии составлял 13 миллионов экземпляров. В 2022 году он снизился до 11 миллионов, ещё через год — до девяти миллионов.

В 2024 году общий тираж газет на других языках, зарегистрированных в Реестре СМИ Латвии, составил восемь миллионов, а в прошлом году — семь миллионов.