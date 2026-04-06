«И на четвертый день праздника закончились деньги на еду» 0 727

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «И на четвертый день праздника закончились деньги на еду»

Руководитель центра помощи молодежи рассказал о "теневой" стороне длительных выходных.

"Чем больше выходных, тем больше у нас работы. На этот раз четыре выходных дня", - в социальной сети X посетовал Эдийс Клайшис, который уже несколько лет руководит центром помощи молодежи.

"Последовательность событий примерно такая.

В первый и второй день родители пьют и/или употребляют наркотики. В первые два дня на это достаточно денег. На третий день начинают уменьшаться деньги на алкоголь и/или наркотики и дома начинаются «ссоры» и драки. На третий день звонят те ребята, которые не могут выдержать «события» дома. На четвертый день денег больше нет вообще и дома уже нет еды, и нам начинают звонить и те молодые люди, которые хотят поесть и нуждаются в помощи едой. Как можем, так помогаем им с едой. Сегодня больше всего работы.

Большое спасибо всем, кто с нами!" - подвел итоги длительных выходных Э.Клайшис.

Эдуард Эльдаров
