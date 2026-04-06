На содержании пенсионеров в год требуется около 4 миллиарда евро. При этом размер пенсий сильно различается – от 20 евро до 44 тысяч евро.

"Молодые" пенсионеры получают больше

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС) в 2021 году средняя пенсия в Латвии составляла 390,12 евро, а в прошлом - 2025 году — чуть более 600 евро. План на нынешний 2026 год – 632,27 евро. (Данные приводятся по документу ГАСС «Специальный бюджет государственного социального страхования 2026»/"Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets 2026", обновленному 1 апреля 2026 года).

При этом количество пенсионеров сохранилось на прежнем уровне: в 2021-м году - 526 100 человек в Латвии находились на пенсии, в 2026 - (ориентировочно) 526 300.

Расходы из бюджета на пенсии, понятно, выросли. В 2021-м году они составили 2 463,1 миллиарда; в 2026 году - (ориентировочно) уже 3 985,6 миллиарда.

При этом выросла доля людей, получающих более высокие пенсии. Если в 2020-м году более половины пенсионеров получали пенсию от 200 до 500 евро в месяц, то в прошлом году у половины пенсионеров пенсия составляла от 500 до 1000 евро. (Что вполне объяснимо - зарплаты в Латвии с недавних пор резко выросли из-за инфляции).

Пенсию менее 500 евро сейчас получает почти треть сениоров - 31%.

Как прожить на 20 евро

При этом есть люди, которые получают менее 100 евро и даже менее 20 евро.

«Такие маленькие пенсии люди получают в том случае, если их право на пенсию определяется путем суммирования с пенсией другого государства. То есть у человека, возможно, было около пяти лет трудового стажа, и за этот стаж и рассчитывается пенсия. Были случаи, когда у человека не две, а целых пять стран назначают эти пенсии, поэтому пенсии выглядят очень маленькими, но нужно учитывать, что у него есть обеспечение и от других государств», — пояснила представитель Госагентства социального страхования (VSAA) Эгита Осе.

Сколько в Латвии получателей больших пенсий? Таких — примерно 13% пенсионеров.

Чуть более тысячи евро ежемесячно получают более 40 тысяч сениоров. А тех, у кого пенсия превышает пять тысяч, — 143 человека.

Самая большая пенсия в прошлом году составила 44 тысячи евро в месяц или 528 тысяч евро в год. Ее получал один человек.

Где живут самые состоятельные сениоры

Среди городов самая высокая средняя пенсия во всех возрастных группах в Вентспилсе — более 800 евро. Рига — третья по величине, 748 евро. Самая низкая в Даугавпилсе — 641 евро.

Если выйти за пределы городов, то самые состоятельные пенсионеры живут в краях Рижского региона. А именно: самую высокую среднюю пенсию во всех возрастных группах получают в Марупском крае — 840 евро в месяц.

Разница между самой большой и самой маленькой средней пенсией составляет 285 евро. Самую маленькую пенсию в Латвии получают жители Резекненского края.