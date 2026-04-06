Ланга разоблачила силовые структуры: говорят по-русски! Измена! 6 7221

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2026
В Великую субботу кампания #RunāLatviski получила плохие новости. - Пишет у себя в Х поэтесса-деруссификатор...

"Дело в том, что по вызову на этот адрес прибыли Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests и Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Несмотря на то, что житель дома сказал, что прекрасно понимает латышский язык, полицейский разговаривал с ним на государственном языке России. Все сотрудники трёх служб между собой общались по-русски. Когда им сделали замечание с призывом #RunātLatviski, они проигнорировали его и сказали не мешать им работать.

Разве Латвия — это Россия? Ситуация по-прежнему оценивается как плохая".

Любопытны комментарии:

Ну я бы таким «сотрудникам» Valsts policija не доверял. Не может же быть, чтобы государственное учреждение общалось на русском. Может, это самозванцы?

Многие советуют не ходить в магазины, где звучит русский язык, может, стоило и пожарных прогнать — нечего со своей «русскостью» спасать человеческие жизни...

Это те службы, которые должны стоять за нашу безопасность в случае вторжения.

Лично я считаю, что после такого инцидента конкретных вовлечённых сотрудников нужно уволить! Я действительно считаю, что использование государственного языка России в работе таких служб должно восприниматься как нелояльность к Латвии!

Это НЕ нормальная ситуация в 2026 году!!!

ВСЁ, КРЫШКА!!!

Редакция BB.LV
