Самоуправления оказывают помощь в оплате медицинских счетов для своих жителей с финансовыми трудностями.

По данным, собранным Центральным статистическим бюро, за первые два месяца этого года местные органы власти выделили в общей сложности 784 291 евро в качестве пособий на оплату расходов, связанных со здравоохранением, жителям Латвии.

В январе муниципалитеты выплатили пособие за оплату расходов, связанных со здравоохранением, 6692 лицам, а в феврале — 6693 лицам.

Медицинское пособие — это один из видов социальных пособий, которые дополнительно выплачиваются местным правительством и выплачиваются из средств местного бюджета.

Пособие на медицинское обслуживание чаще всего определяется местными органами власти для пожилых людей и лиц с инвалидностью, для которых определено соответствие статусу нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства.

В то же время есть муниципалитеты, которые выделяют пособия на покупку очков, чаще всего для детей из бедных и малообеспеченных семей.

В свою очередь, несколько муниципалитетов обеспечили льготы по стоматологическим услугам, протезам, медицинским услугам и обследованиям для людей из уязвимых слоев населения.