Синоптики обновили прогноз на вторник в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики обновили прогноз на вторник в Латвии
ФОТО: Freepik

Во вторник в Латвии сохранится пасмурная и влажная погода, осадки ожидаются на большей части территории страны, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на вторник временами возможны как дождь, так и мокрый снег. Западный, северо-западный ветер во многих местах ослабеет, порывы до 15-18 м/с вероятны только в западных и прибрежных районах. Как и в предыдущие ночи, температура опустится до 0…5 градусов.

В Риге ночью также будет влажно, минимальная температура воздуха составит примерно +2…+4 градуса. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 18 м/с.

В течение дня ветер сменится на северный. Самые сильные порывы ожидаются в прибрежных и западных районах - до 15-19 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

