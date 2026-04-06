В прошлом году сократилось число детей, доступных для усыновления 0 170

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году сократилось число детей, доступных для усыновления

В прошлом году в Латвии немного сократилось число детей, доступных для усыновления, свидетельствует информация Центра по защите детей.

В конце 2025 года в Латвии было 1000 детей, которых можно было усыновить, тогда как годом ранее - в конце 2024 года - таких детей было 1062.

При этом основная часть детей - 523 ребенка - были в возрасте от 13 до 17 лет.

436 детей были в возрасте от 4 до 12 лет, а еще 41 ребенок - в возрасте до 3 лет.

Ребенка можно усыновить, если он потерял родителей, если родители лишены родительских прав или дали согласие на усыновление. Усыновить можно ребенка до достижения им 18-летнего возраста.

#Латвия #усыновление #семья #дети #статистика
