Богадельни Риги приглашали в гости: при этом очередь — на год вперёд

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Богадельни Риги приглашали в гости: при этом очередь — на год вперёд
ФОТО: LETA

До 31 марта любой желающий мог ознакомиться с работой организаций, оказывающих социальную помощь рижанам.

Как сообщается, в нынешнем году можно было посетить 13 подобных заведений, в том числе муниципальные пансионаты «Межциемс» и «Гайльэзерс», дневной центр ухода «Каштан» и частные учреждения, работающие по договорам с магистратом.

При всем этом, в Риге очередь в дома престарелых составляет примерно год, население стареет и нуждающихся всё больше.

Также и организация помощи незрячим и слабовидящим разработала образовательную игру «Лужа». Вероятно зрячим предлагают надеть непрозрачные очки, выдают трость и предлаают преодолеть стандартные городские препятствия, на которые обычные жители порой и внимания не обращают, а для незрячих они становятся настоящей тропой испытаний.

#Рига #образование #социальная помощь #пансионаты #социальная помощь
Автор - Вадим Фальков
