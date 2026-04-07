Заявление главы Службы государственной безопасности Нормунда Межвиетса о том, что возможное новое вторжение России означало бы не только конец латвийской государственности, но и физическую угрозу для народа, не является сильным преувеличением. Такое мнение высказал Янис Сартс, призвав при этом внимательнее относиться к громким прогнозам и смотреть, кто что говорил еще до нападения России на Украину.

В эфире передачи TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней» директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс призвал тщательно оценивать информацию и внимательно следить за тем, что звучит в публичном пространстве.

Комментируя недавнее высказывание главы Службы государственной безопасности Нормунда Межвиетса в интервью британской газете The Telegraph — «Если русские придут сюда в третий раз, это будет не только конец нашей государственности, Латвии как государства, нашего суверенитета, это будет и конец латышской этнической принадлежности... они нас всех убьют», — Сартс сказал: «Во-первых, это была британская газета, и там другая аудитория, хотя мы понимаем, что сегодня, сказав что-то одной аудитории, ты будешь услышан и другой. Суть была в том, что мы осознаем свои риски и поэтому действуем. Конечно, это еще и яркий эпитет, но если говорить с точки зрения теории вероятности, глядя на то, что и как Россия делает в Украине, а также на то, какими были ее планы в отношении элиты в начале полномасштабного вторжения, я не думаю, что господин Межвиетс сильно преувеличивает».

Сартс понимает тревогу и возмущение общества из-за слов Межвиетса, однако считает, что людям всегда нужно говорить то, что они думают и как видят ситуацию, чтобы потом не было еще большего шока.

«Это те вероятности, с которыми мы сталкиваемся, и, конечно, мы должны делать все, чтобы этого не произошло, но это реальность».

Янис Сартс также призвал внимательно оценивать информацию, которая появляется в СМИ разных стран, и, чтобы понять, кто действительно является экспертом, а кто нет, предложил посмотреть, что эти люди говорили в январе 2022 года. «Говорили ли они, что Россия нападет на Украину, или нет. Мое наблюдение таково: те, кто сейчас кричит, что Балтия окажется под ударом, — это те, кто тогда утверждал, что на Украину не нападут. А те, кто говорил, что нападение на Украину будет, сейчас молчат. Поэтому за информацией нужно следить очень внимательно».