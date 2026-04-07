Благовещение в православии входит в перечень двунадесятых праздников, то есть двенадцати важнейших после Пасхи.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть – что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа. Явление ангела к Марии описано евангелистом Лукой: «Радуйся Благодатная! – произнес Гавриил. – Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». «Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», – был ответ Марии.

Почему именно 7 апреля?

Благовещение отмечают каждый год в один и тот же день, в православии это 7 апреля.

Если считать от этой даты, получается, что между Благовещением и Рождеством (которое, напомним, 7 января) ровно девять месяцев – то есть, срок, который женщина вынашивает ребенка. У католиков соответственно днём благой вести считается 25 марта.

Совпадение Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой, но это бывает крайне редко. Последний раз такое произошло в 1991 году, а следующая Кириопасха случится только в 2075-м.

В ряде стран – причем, как на Западе, так и на Востоке – со дня Благовещения вели отсчет нового года. Такой календарь был, например, принят в Англии вплоть до середины XVIII века.

История и название праздника

Собственно, название праздника – Благовещение – входит в обиход только с VII века (тогда как сам праздник отмечается уже четырьмя столетиями раньше).

До этого церковь обозначала его как «день приветствия», «возвещение», «Приветствие Марии», «Зачатие Христа», «Начало искупления» и т.д. А полное название праздника в православии звучит так: Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.

Церковные традиции

В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста.

Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета – именно этот оттенок является символом Богородицы.

Во время богослужения рассказывается всем пришедшим в этот день в храм о сути праздника и явления ангела к Марии. Кстати, церковные праздничные каноны, которые и теперь исполняются на Благовещение, были составлены еще в VIII веке.

Если праздник выпадает не на Страстную неделю перед Пасхой, на него возможны послабления постящимся. Так, разрешается употреблять в пищу рыбу. Однако так как этот день в этом году приходится на Страстную неделю, положено соблюдать правила сухоедения.

Верующие пекут дома просфоры – пресные небольшие хлеба – и освещают их потом в храме во время литургии.

Просфоры делаются для каждого члена семьи, и есть их нужно обязательно натощак. В старину крошки от освященных хлебцев добавляли также в корм домашней скотине и смешивали с зерном – считалось, что для лучшего урожая.

А еще в Благовещение в соборах и церквях после службы выпускают на волю птиц из клеток – как напоминание о свободе для каждого творения Божьего. Этот обычай существовал сотни лет вплоть до Октябрьской революции и был возрожден в 90-х годах уже прошлого века.

Народные обычаи

В народе праздник Благовещение воспринимали в том числе и как символ прихода весны. Потому и традиции в этот день связаны с будущими посевами.

Крестьяне освещали приготовленное зерно: ставили рядом с кадкой, в которой оно хранилось, икону и произносили специальную молитву о даровании урожая.

Нельзя было работать или заниматься домашним трудом. «Птица гнезда не вьет, девица косы не заплетает», – поговорка именно про Благовещение.

Даже отъезд в дорогу на заработки считался грехом. Вместо этого день следовало посвятить добрым делам – например, существовал обычай угощать в праздник нуждающихся.

Приметы на Благовещение

Ясная погода на Благовещение предвещает богатый урожай и теплое лето. Если же в этот день еще лежит снег – хороших всходов не жди. А дождь сулил хорошую рыбалку и грибную осень.

Нельзя на Благовещение надевать новую одежду – носиться не будет, быстро порвется.

Чтобы было здоровье, нужно на Благовещение умыться талой водой.

Не стоит давать в этот день кому-то взаймы и вообще отдавать что-то из дома, считалось, что это отзовется потерями и в будущем.

А вот если загадать в Благовещение желание, оно обязательно сбудется.